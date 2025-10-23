Thông tin giá theo USD của XVGOPT (XVGOPT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00000333 Cao nhất 24H $ 0.00000343 ATH $ 0.00000799 Giá thấp nhất $ 0.00000331 Biến động giá (1 giờ) +0.98% Biến động giá (1D) +3.36% Biến động giá (7 ngày) -9.98%

Giá thời gian thực của XVGOPT (XVGOPT) là $0.00000344. Trong 24 giờ qua, XVGOPT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00000333 và cao nhất là $ 0.00000343, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của XVGOPT là $ 0.00000799, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00000331.

Về hiệu suất ngắn hạn, XVGOPT đã biến động +0.98% trong 1 giờ qua, +3.36% trong 24 giờ và -9.98% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường XVGOPT (XVGOPT)

Vốn hóa thị trường $ 33.99K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 33.99K Nguồn cung lưu thông 10.00B Tổng cung 10,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của XVGOPT là $ 33.99K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của XVGOPT là 10.00B, với tổng nguồn cung là 10000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 33.99K.