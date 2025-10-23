Thông tin giá theo USD của Xtreme Gains Only (XGO)

Giá thời gian thực của Xtreme Gains Only (XGO) là $0.00012822. Trong 24 giờ qua, XGO được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00012488 và cao nhất là $ 0.00013102, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của XGO là $ 0.00024437, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00005413.

Về hiệu suất ngắn hạn, XGO đã biến động -- trong 1 giờ qua, -2.13% trong 24 giờ và -21.26% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Xtreme Gains Only (XGO)

Vốn hoá thị trường hiện tại của Xtreme Gains Only là $ 102.86K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của XGO là 802.19M, với tổng nguồn cung là 802187986.34. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 102.86K.