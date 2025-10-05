Thông tin giá theo USD của XSilo (XSILO)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
Thấp nhất 24H $ 0.02361518
Cao nhất 24H $ 0.02489779
ATH $ 0.067242
Giá thấp nhất $ 0.02228417
Biến động giá (1 giờ) +0.68%
Biến động giá (1D) -2.54%
Biến động giá (7 ngày) -2.54%

Giá thời gian thực của XSilo (XSILO) là $0.02426456. Trong 24 giờ qua, XSILO được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.02361518 và cao nhất là $ 0.02489779, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của XSILO là $ 0.067242, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.02228417.

Về hiệu suất ngắn hạn, XSILO đã biến động +0.68% trong 1 giờ qua, -2.54% trong 24 giờ và -2.54% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường XSilo (XSILO)

Vốn hóa thị trường $ 4.95M
Khối lượng (24H) --
Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 4.95M
Nguồn cung lưu thông 204.73M
Tổng cung 204,734,586.4022729

Vốn hoá thị trường hiện tại của XSilo là $ 4.95M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của XSILO là 204.73M, với tổng nguồn cung là 204734586.4022729. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 4.95M.