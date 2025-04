Xrpturbo (XRT) là gì

XRPTurbo is a pioneering platform serving as the first AI Agent & RWA Launchpad on the XRP Ledger (XRPL).It introduces autonomous AI-driven agents and RWA projects into the XRP ecosystem, enabling intelligent automation across a range of blockchain activities.By leveraging XRPL’s fast and low-cost transactions, XRPTurbo integrates AI capabilities directly into on-chain operations, bringing new efficiency and utility to the network.The platform empowers users to deploy AI Agents that can interact with XRPL and external systems, enhancing the functionality of XRP-based applications.

