Thông tin giá theo USD của Xrpatriot (XRPATRIOT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.142747$ 0.142747 $ 0.142747 Giá thấp nhất $ 0.064433$ 0.064433 $ 0.064433 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) -5.55% Biến động giá (7 ngày) -5.55%

Giá thời gian thực của Xrpatriot (XRPATRIOT) là $0.075594. Trong 24 giờ qua, XRPATRIOT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của XRPATRIOT là $ 0.142747, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.064433.

Về hiệu suất ngắn hạn, XRPATRIOT đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và -5.55% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Xrpatriot (XRPATRIOT)

Vốn hóa thị trường $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M Nguồn cung lưu thông 17.76M 17.76M 17.76M Tổng cung 17,760,000.00000001 17,760,000.00000001 17,760,000.00000001

Vốn hoá thị trường hiện tại của Xrpatriot là $ 1.34M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của XRPATRIOT là 17.76M, với tổng nguồn cung là 17760000.00000001. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.34M.