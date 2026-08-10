Giá XPT hôm nay

Giá XPT (XPT) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00134046, biến động 0.39% trong 24 giờ qua. Tỷ giá XPT sang USD là $ 0.00134046 mỗi XPT.

XPT hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 1,340,046, với nguồn cung lưu hành 999.99M XPT. Trong vòng 24 giờ qua, XPT được giao dịch trong khoảng từ $ 0.00132641 (thấp) đến $ 0.00137324 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.03226485, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00120165.

Về hiệu suất ngắn hạn, XPT biến động -0.63% trong giờ qua và +6.58% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 48.14.

Thông tin thị trường XPT (XPT)

Vốn hóa thị trường $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M Khối lượng (24H) $ 48.14$ 48.14 $ 48.14 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M Nguồn cung lưu thông 999.99M 999.99M 999.99M Tổng cung 999,994,803.096829 999,994,803.096829 999,994,803.096829

Vốn hoá thị trường hiện tại của XPT là $ 1.34M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 48.14. Nguồn cung lưu hành của XPT là 999.99M, với tổng nguồn cung là 999994803.096829. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.34M.