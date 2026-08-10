Giá XPRTL hôm nay

Giá XPRTL (PRTL) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.65% trong 24 giờ qua. Tỷ giá PRTL sang USD là $ 0 mỗi PRTL.

XPRTL hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 13,954.52, với nguồn cung lưu hành 738.13M PRTL. Trong vòng 24 giờ qua, PRTL được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, PRTL biến động -- trong giờ qua và -4.40% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường XPRTL (PRTL)

Vốn hóa thị trường $ 13.95K$ 13.95K $ 13.95K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 18.91K$ 18.91K $ 18.91K Nguồn cung lưu thông 738.13M 738.13M 738.13M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của XPRTL là $ 13.95K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của PRTL là 738.13M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 18.91K.