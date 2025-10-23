Thông tin giá theo USD của XPLA (XPLA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.02511983 Cao nhất 24H $ 0.02697149 ATH $ 1.4 Giá thấp nhất $ 0.02475736 Biến động giá (1 giờ) +0.95% Biến động giá (1 ngày) +0.04% Biến động giá (7 ngày) -6.75%

Giá thời gian thực của XPLA (XPLA) là $0.0257548. Trong 24 giờ qua, XPLA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.02511983 và cao nhất là $ 0.02697149, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của XPLA là $ 1.4, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.02475736.

Về hiệu suất ngắn hạn, XPLA đã biến động +0.95% trong 1 giờ qua, +0.04% trong 24 giờ và -6.75% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường XPLA (XPLA)

Vốn hóa thị trường $ 21.41M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 51.45M Nguồn cung lưu thông 832.40M Tổng cung 1,999,921,732.5821

Vốn hoá thị trường hiện tại của XPLA là $ 21.41M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của XPLA là 832.40M, với tổng nguồn cung là 1999921732.5821. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 51.45M.