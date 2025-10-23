Thông tin giá theo USD của Xpense (XPE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.875552$ 0.875552 $ 0.875552 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) 0.00% Biến động giá (7 ngày) 0.00%

Giá thời gian thực của Xpense (XPE) là --. Trong 24 giờ qua, XPE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của XPE là $ 0.875552, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, XPE đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và 0.00% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Xpense (XPE)

Vốn hóa thị trường $ 7.69K$ 7.69K $ 7.69K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 11.37K$ 11.37K $ 11.37K Nguồn cung lưu thông 20.83M 20.83M 20.83M Tổng cung 30,811,436.395838805 30,811,436.395838805 30,811,436.395838805

Vốn hoá thị trường hiện tại của Xpense là $ 7.69K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của XPE là 20.83M, với tổng nguồn cung là 30811436.395838805. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 11.37K.