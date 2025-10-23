Thông tin giá theo USD của Xpedition (XPED)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.03393605$ 0.03393605 $ 0.03393605 Giá thấp nhất $ 0.0232951$ 0.0232951 $ 0.0232951 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) -5.51% Biến động giá (7 ngày) -5.51%

Giá thời gian thực của Xpedition (XPED) là $0.023296. Trong 24 giờ qua, XPED được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của XPED là $ 0.03393605, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.0232951.

Về hiệu suất ngắn hạn, XPED đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và -5.51% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Xpedition (XPED)

Vốn hóa thị trường $ 4.09M$ 4.09M $ 4.09M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 11.65M$ 11.65M $ 11.65M Nguồn cung lưu thông 175.51M 175.51M 175.51M Tổng cung 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Xpedition là $ 4.09M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của XPED là 175.51M, với tổng nguồn cung là 500000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 11.65M.