Thông tin giá theo USD của Xpanse (HZN)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00213544 Cao nhất 24H $ 0.00243291 ATH $ 1.62 Giá thấp nhất $ 0.00168822 Biến động giá (1 giờ) +4.52% Biến động giá (1D) +12.34% Biến động giá (7 ngày) +9.46%

Giá thời gian thực của Xpanse (HZN) là $0.00243215. Trong 24 giờ qua, HZN được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00213544 và cao nhất là $ 0.00243291, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của HZN là $ 1.62, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00168822.

Về hiệu suất ngắn hạn, HZN đã biến động +4.52% trong 1 giờ qua, +12.34% trong 24 giờ và +9.46% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Xpanse (HZN)

Vốn hóa thị trường $ 458.98K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 628.36K Nguồn cung lưu thông 189.14M Tổng cung 258,932,986.6650584

Vốn hoá thị trường hiện tại của Xpanse là $ 458.98K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của HZN là 189.14M, với tổng nguồn cung là 258932986.6650584. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 628.36K.