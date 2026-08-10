Giá XONA AGENT hôm nay

Giá XONA AGENT (XONA) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 18.78% trong 24 giờ qua. Tỷ giá XONA sang USD là $ 0 mỗi XONA.

XONA AGENT hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 390,027, với nguồn cung lưu hành 965.67M XONA. Trong vòng 24 giờ qua, XONA được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00155977, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, XONA biến động +8.76% trong giờ qua và +48.61% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 5.89K.

Thông tin thị trường XONA AGENT (XONA)

Vốn hóa thị trường $ 390.03K$ 390.03K $ 390.03K Khối lượng (24H) $ 5.89K$ 5.89K $ 5.89K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 403.76K$ 403.76K $ 403.76K Nguồn cung lưu thông 965.67M 965.67M 965.67M Tổng cung 999,666,562.743506 999,666,562.743506 999,666,562.743506

Vốn hoá thị trường hiện tại của XONA AGENT là $ 390.03K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 5.89K. Nguồn cung lưu hành của XONA là 965.67M, với tổng nguồn cung là 999666562.743506. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 403.76K.