Thông tin giá theo USD của XOE (XOE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00012136 Cao nhất 24H $ 0.00013458 ATH $ 0.00031063 Giá thấp nhất $ 0.00008182 Biến động giá (1 giờ) +0.30% Biến động giá (1D) -4.70% Biến động giá (7 ngày) -19.05%

Giá thời gian thực của XOE (XOE) là $0.00012761. Trong 24 giờ qua, XOE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00012136 và cao nhất là $ 0.00013458, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của XOE là $ 0.00031063, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00008182.

Về hiệu suất ngắn hạn, XOE đã biến động +0.30% trong 1 giờ qua, -4.70% trong 24 giờ và -19.05% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường XOE (XOE)

Vốn hóa thị trường $ 109.46K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 127.61K Nguồn cung lưu thông 857.80M Tổng cung 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của XOE là $ 109.46K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của XOE là 857.80M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 127.61K.