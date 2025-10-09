Tokenomics của XiaoBai (XIAOBAI)
$XIAOBAI is a community-driven meme token inspired by the beloved TikTok stars Manyu (a Shiba Inu) and Xiaobai (a West Highland White Terrier), known for their charming spa day videos. Built on the Ethereum blockchain, $XIAOBAI aims to unite pet lovers and crypto enthusiasts in a fun, engaging ecosystem.The token seeks to capitalize on the viral popularity of its canine mascots, potentially supporting initiatives like pet-related charities, NFT collections, or community events. With a focus on social media engagement, $XIAOBAI offers investors a chance to participate in a lighthearted, meme-fueled crypto project with high growth potential, though it carries the inherent risks of speculative assets.
Tokenomics của XiaoBai (XIAOBAI): Giải thích chỉ số chính và các ứng dụng
Hiểu rõ tokenomics của XiaoBai (XIAOBAI) là điều cần thiết để phân tích giá trị dài hạn, tính bền vững và tiềm năng của token.
Chỉ số chính và phương thức tính toán:
Tổng cung:
Số lượng token XIAOBAI tối đa đã hoặc sẽ được tạo.
Nguồn cung lưu hành:
Số lượng token hiện có trên thị trường và do người dùng nắm giữ.
Nguồn cung tối đa:
Giới hạn tối đa về tổng số lượng token XIAOBAI có thể tồn tại.
FDV (Giá trị pha loãng hoàn toàn):
Được tính bằng giá hiện tại x nguồn cung tối đa, đưa ra dự báo về tổng vốn hóa thị trường nếu tất cả token đều được lưu hành.
Tỷ lệ lạm phát:
Phản ánh tốc độ ra mắt token mới, ảnh hưởng đến mức độ khan hiếm và xu hướng giá dài hạn.
Tại sao những chỉ số này quan trọng đối với nhà giao dịch?
Nguồn cung lưu hành cao = Thanh khoản lớn hơn.
Nguồn cung tối đa giới hạn + Lạm phát thấp = Tiềm năng tăng giá dài hạn.
Phân bổ token minh bạch = Tăng niềm tin vào dự án và giảm rủi ro kiểm soát tập trung.
FDV cao với vốn hóa thị trường hiện tại thấp = Có tín hiệu bị định giá quá cao.
Bây giờ bạn đã hiểu về tokenomics của XIAOBAI, hãy khám phá giá token XIAOBAI theo thời gian thực!
