Thông tin giá theo USD của Xian (XIAN)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00683595 Cao nhất 24H $ 0.00699658 ATH $ 0.01054213 Giá thấp nhất $ 0.00287465 Biến động giá (1 giờ) -0.01% Biến động giá (1D) -1.93% Biến động giá (7 ngày) -11.57%

Giá thời gian thực của Xian (XIAN) là $0.00685783. Trong 24 giờ qua, XIAN được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00683595 và cao nhất là $ 0.00699658, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của XIAN là $ 0.01054213, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00287465.

Về hiệu suất ngắn hạn, XIAN đã biến động -0.01% trong 1 giờ qua, -1.93% trong 24 giờ và -11.57% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Xian (XIAN)

Vốn hóa thị trường $ 118.63K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 761.97K Nguồn cung lưu thông 17.30M Tổng cung 111,109,835.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Xian là $ 118.63K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của XIAN là 17.30M, với tổng nguồn cung là 111109835.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 761.97K.