Thông tin giá theo USD của xFractal (FRACTAL)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00201832$ 0.00201832 $ 0.00201832 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -1.40% Biến động giá (1D) -11.88% Biến động giá (7 ngày) -22.41% Biến động giá (7 ngày) -22.41%

Giá thời gian thực của xFractal (FRACTAL) là --. Trong 24 giờ qua, FRACTAL được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của FRACTAL là $ 0.00201832, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, FRACTAL đã biến động -1.40% trong 1 giờ qua, -11.88% trong 24 giờ và -22.41% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường xFractal (FRACTAL)

Vốn hóa thị trường $ 568.03K$ 568.03K $ 568.03K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 568.03K$ 568.03K $ 568.03K Nguồn cung lưu thông 999.10M 999.10M 999.10M Tổng cung 999,096,134.060575 999,096,134.060575 999,096,134.060575

Vốn hoá thị trường hiện tại của xFractal là $ 568.03K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của FRACTAL là 999.10M, với tổng nguồn cung là 999096134.060575. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 568.03K.