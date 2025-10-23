Thông tin giá theo USD của XEND IT (XEND)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00002443 $ 0.00002443 $ 0.00002443 Thấp nhất 24H $ 0.00002563 $ 0.00002563 $ 0.00002563 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00002443$ 0.00002443 $ 0.00002443 Cao nhất 24H $ 0.00002563$ 0.00002563 $ 0.00002563 ATH $ 0.00007364$ 0.00007364 $ 0.00007364 Giá thấp nhất $ 0.00001896$ 0.00001896 $ 0.00001896 Biến động giá (1 giờ) +0.33% Biến động giá (1D) +0.85% Biến động giá (7 ngày) -0.81% Biến động giá (7 ngày) -0.81%

Giá thời gian thực của XEND IT (XEND) là $0.00002544. Trong 24 giờ qua, XEND được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00002443 và cao nhất là $ 0.00002563, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của XEND là $ 0.00007364, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00001896.

Về hiệu suất ngắn hạn, XEND đã biến động +0.33% trong 1 giờ qua, +0.85% trong 24 giờ và -0.81% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường XEND IT (XEND)

Vốn hóa thị trường $ 25.36K$ 25.36K $ 25.36K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 25.36K$ 25.36K $ 25.36K Nguồn cung lưu thông 1000.00M 1000.00M 1000.00M Tổng cung 999,999,609.924682 999,999,609.924682 999,999,609.924682

Vốn hoá thị trường hiện tại của XEND IT là $ 25.36K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của XEND là 1000.00M, với tổng nguồn cung là 999999609.924682. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 25.36K.