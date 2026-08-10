Giá XCoin hôm nay

Giá XCoin (BEXC) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.351273, biến động 0.03% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BEXC sang USD là $ 0.351273 mỗi BEXC.

XCoin hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 245,994, với nguồn cung lưu hành 700.29K BEXC. Trong vòng 24 giờ qua, BEXC được giao dịch trong khoảng từ $ 0.350069 (thấp) đến $ 0.356382 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.371225, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.192869.

Về hiệu suất ngắn hạn, BEXC biến động -0.42% trong giờ qua và +1.47% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 548.46K.

Thông tin thị trường XCoin (BEXC)

Vốn hóa thị trường $ 245.99K$ 245.99K $ 245.99K Khối lượng (24H) $ 548.46K$ 548.46K $ 548.46K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 52.69M$ 52.69M $ 52.69M Nguồn cung lưu thông 700.29K 700.29K 700.29K Tổng cung 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của XCoin là $ 245.99K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 548.46K. Nguồn cung lưu hành của BEXC là 700.29K, với tổng nguồn cung là 150000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 52.69M.