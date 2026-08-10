Giá xBONZO hôm nay

Giá xBONZO (XBONZO) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00916856, biến động 0.37% trong 24 giờ qua. Tỷ giá XBONZO sang USD là $ 0.00916856 mỗi XBONZO.

xBONZO hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 351,599, với nguồn cung lưu hành 38.35M XBONZO. Trong vòng 24 giờ qua, XBONZO được giao dịch trong khoảng từ $ 0.00865436 (thấp) đến $ 0.00936576 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.02689967, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00771323.

Về hiệu suất ngắn hạn, XBONZO biến động +0.00% trong giờ qua và -5.24% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 950.09.

Thông tin thị trường xBONZO (XBONZO)

Vốn hóa thị trường $ 351.60K$ 351.60K $ 351.60K Khối lượng (24H) $ 950.09$ 950.09 $ 950.09 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 351.60K$ 351.60K $ 351.60K Nguồn cung lưu thông 38.35M 38.35M 38.35M Tổng cung 38,348,333.70918343 38,348,333.70918343 38,348,333.70918343

Vốn hoá thị trường hiện tại của xBONZO là $ 351.60K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 950.09. Nguồn cung lưu hành của XBONZO là 38.35M, với tổng nguồn cung là 38348333.70918343. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 351.60K.