Giá x1xhlol hôm nay

Giá x1xhlol (X1XHLOL) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 2.26% trong 24 giờ qua. Tỷ giá X1XHLOL sang USD là $ 0 mỗi X1XHLOL.

x1xhlol hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 44,057, với nguồn cung lưu hành 999.80M X1XHLOL. Trong vòng 24 giờ qua, X1XHLOL được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00329473, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, X1XHLOL biến động -0.23% trong giờ qua và -5.89% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường x1xhlol (X1XHLOL)

Vốn hóa thị trường $ 44.06K$ 44.06K $ 44.06K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 44.06K$ 44.06K $ 44.06K Nguồn cung lưu thông 999.80M 999.80M 999.80M Tổng cung 999,795,714.6099154 999,795,714.6099154 999,795,714.6099154

Vốn hoá thị trường hiện tại của x1xhlol là $ 44.06K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của X1XHLOL là 999.80M, với tổng nguồn cung là 999795714.6099154. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 44.06K.