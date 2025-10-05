Thông tin giá theo USD của X Trade AI (XTRADE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00893922$ 0.00893922 $ 0.00893922 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -0.72% Biến động giá (7 ngày) +12.78% Biến động giá (7 ngày) +12.78%

Giá thời gian thực của X Trade AI (XTRADE) là --. Trong 24 giờ qua, XTRADE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của XTRADE là $ 0.00893922, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, XTRADE đã biến động -- trong 1 giờ qua, -0.72% trong 24 giờ và +12.78% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường X Trade AI (XTRADE)

Vốn hóa thị trường $ 10.27K$ 10.27K $ 10.27K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 10.27K$ 10.27K $ 10.27K Nguồn cung lưu thông 999.72M 999.72M 999.72M Tổng cung 999,720,234.282023 999,720,234.282023 999,720,234.282023

Vốn hoá thị trường hiện tại của X Trade AI là $ 10.27K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của XTRADE là 999.72M, với tổng nguồn cung là 999720234.282023. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 10.27K.