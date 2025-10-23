Thông tin giá theo USD của WUFF (WUFF)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00034453 Cao nhất 24H $ 0.00035626 ATH $ 0.00334803 Giá thấp nhất $ 0.00021319 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -1.68% Biến động giá (7 ngày) -8.66%

Giá thời gian thực của WUFF (WUFF) là $0.00035025. Trong 24 giờ qua, WUFF được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00034453 và cao nhất là $ 0.00035626, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WUFF là $ 0.00334803, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00021319.

Về hiệu suất ngắn hạn, WUFF đã biến động -- trong 1 giờ qua, -1.68% trong 24 giờ và -8.66% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường WUFF (WUFF)

Vốn hóa thị trường $ 334.49K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 334.49K Nguồn cung lưu thông 955.00M Tổng cung 954,996,413.4974072

Vốn hoá thị trường hiện tại của WUFF là $ 334.49K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WUFF là 955.00M, với tổng nguồn cung là 954996413.4974072. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 334.49K.