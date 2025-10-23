Thông tin giá theo USD của Wrapped Zedxion (WZEDX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
Thấp nhất 24H $ 0.48929
Cao nhất 24H $ 0.500875
ATH $ 0.55216
Giá thấp nhất $ 0.223268
Biến động giá (1 giờ) +0.03%
Biến động giá (1D) -0.13%
Biến động giá (7 ngày) -2.17%

Giá thời gian thực của Wrapped Zedxion (WZEDX) là $0.499754. Trong 24 giờ qua, WZEDX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.48929 và cao nhất là $ 0.500875, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WZEDX là $ 0.55216, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.223268.

Về hiệu suất ngắn hạn, WZEDX đã biến động +0.03% trong 1 giờ qua, -0.13% trong 24 giờ và -2.17% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Wrapped Zedxion (WZEDX)

Vốn hóa thị trường $ 30.46M
Khối lượng (24H) --
Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 2.24B
Nguồn cung lưu thông 61.27M
Tổng cung 4,512,781,925.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Wrapped Zedxion là $ 30.46M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WZEDX là 61.27M, với tổng nguồn cung là 4512781925.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.24B.