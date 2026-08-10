Giá Wrapped Zano hôm nay

Giá Wrapped Zano (WZANO) theo thời gian thực hôm nay là $ 8.69, biến động 3.07% trong 24 giờ qua. Tỷ giá WZANO sang USD là $ 8.69 mỗi WZANO.

Wrapped Zano hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 324,977, với nguồn cung lưu hành 37.39K WZANO. Trong vòng 24 giờ qua, WZANO được giao dịch trong khoảng từ $ 8.43 (thấp) đến $ 8.8 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 14.8, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 5.27.

Về hiệu suất ngắn hạn, WZANO biến động +0.00% trong giờ qua và -5.37% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 1.36K.

Thông tin thị trường Wrapped Zano (WZANO)

Vốn hóa thị trường $ 324.98K$ 324.98K $ 324.98K Khối lượng (24H) $ 1.36K$ 1.36K $ 1.36K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 8.69M$ 8.69M $ 8.69M Nguồn cung lưu thông 37.39K 37.39K 37.39K Tổng cung 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Wrapped Zano là $ 324.98K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 1.36K. Nguồn cung lưu hành của WZANO là 37.39K, với tổng nguồn cung là 1000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 8.69M.