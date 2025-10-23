Thông tin giá theo USD của Wrapped XOC (WXOC)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.222063 $ 0.222063 $ 0.222063 Thấp nhất 24H $ 0.227543 $ 0.227543 $ 0.227543 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.222063$ 0.222063 $ 0.222063 Cao nhất 24H $ 0.227543$ 0.227543 $ 0.227543 ATH $ 0.258007$ 0.258007 $ 0.258007 Giá thấp nhất $ 0.20779$ 0.20779 $ 0.20779 Biến động giá (1 giờ) +0.51% Biến động giá (1D) +1.08% Biến động giá (7 ngày) -9.51% Biến động giá (7 ngày) -9.51%

Giá thời gian thực của Wrapped XOC (WXOC) là $0.226815. Trong 24 giờ qua, WXOC được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.222063 và cao nhất là $ 0.227543, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WXOC là $ 0.258007, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.20779.

Về hiệu suất ngắn hạn, WXOC đã biến động +0.51% trong 1 giờ qua, +1.08% trong 24 giờ và -9.51% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Wrapped XOC (WXOC)

Vốn hóa thị trường $ 4.06M$ 4.06M $ 4.06M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 4.06M$ 4.06M $ 4.06M Nguồn cung lưu thông 17.89M 17.89M 17.89M Tổng cung 17,888,380.57427971 17,888,380.57427971 17,888,380.57427971

Vốn hoá thị trường hiện tại của Wrapped XOC là $ 4.06M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WXOC là 17.89M, với tổng nguồn cung là 17888380.57427971. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 4.06M.