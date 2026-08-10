Giá Wrapped SOPH hôm nay

Giá Wrapped SOPH (WSOPH) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00443672, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá WSOPH sang USD là $ 0.00443672 mỗi WSOPH.

Wrapped SOPH hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 57,041, với nguồn cung lưu hành 13.63M WSOPH. Trong vòng 24 giờ qua, WSOPH được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.050275, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00437646.

Về hiệu suất ngắn hạn, WSOPH biến động -- trong giờ qua và 0.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 9.04.

Thông tin thị trường Wrapped SOPH (WSOPH)

Vốn hóa thị trường $ 57.04K$ 57.04K $ 57.04K Khối lượng (24H) $ 9.04$ 9.04 $ 9.04 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 57.05K$ 57.05K $ 57.05K Nguồn cung lưu thông 13.63M 13.63M 13.63M Tổng cung 13,629,569.10812399 13,629,569.10812399 13,629,569.10812399

Vốn hoá thị trường hiện tại của Wrapped SOPH là $ 57.04K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 9.04. Nguồn cung lưu hành của WSOPH là 13.63M, với tổng nguồn cung là 13629569.10812399. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 57.05K.