Thông tin giá theo USD của Wrapped SOMI (WSOMI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.462579 $ 0.462579 $ 0.462579 Thấp nhất 24H $ 0.501018 $ 0.501018 $ 0.501018 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.462579$ 0.462579 $ 0.462579 Cao nhất 24H $ 0.501018$ 0.501018 $ 0.501018 ATH $ 1.81$ 1.81 $ 1.81 Giá thấp nhất $ 0.462579$ 0.462579 $ 0.462579 Biến động giá (1 giờ) -0.02% Biến động giá (1D) -0.96% Biến động giá (7 ngày) -11.18% Biến động giá (7 ngày) -11.18%

Giá thời gian thực của Wrapped SOMI (WSOMI) là $0.487175. Trong 24 giờ qua, WSOMI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.462579 và cao nhất là $ 0.501018, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WSOMI là $ 1.81, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.462579.

Về hiệu suất ngắn hạn, WSOMI đã biến động -0.02% trong 1 giờ qua, -0.96% trong 24 giờ và -11.18% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Wrapped SOMI (WSOMI)

Vốn hóa thị trường $ 19.83M$ 19.83M $ 19.83M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 19.83M$ 19.83M $ 19.83M Nguồn cung lưu thông 40.70M 40.70M 40.70M Tổng cung 40,698,844.47273904 40,698,844.47273904 40,698,844.47273904

Vốn hoá thị trường hiện tại của Wrapped SOMI là $ 19.83M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WSOMI là 40.70M, với tổng nguồn cung là 40698844.47273904. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 19.83M.