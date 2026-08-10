Giá Wrapped SK hynix xStock hôm nay

Giá Wrapped SK hynix xStock (WSKHYX) theo thời gian thực hôm nay là $ 140.16, biến động 0.78% trong 24 giờ qua. Tỷ giá WSKHYX sang USD là $ 140.16 mỗi WSKHYX.

Wrapped SK hynix xStock hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 111,402, với nguồn cung lưu hành -- WSKHYX. Trong vòng 24 giờ qua, WSKHYX được giao dịch trong khoảng từ $ 138.32 (thấp) đến $ 140.15 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 145.13, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 134.35.

Về hiệu suất ngắn hạn, WSKHYX biến động +0.01% trong giờ qua và -- trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 8.90K.

Thông tin thị trường Wrapped SK hynix xStock (WSKHYX)

Vốn hóa thị trường $ 111.40K$ 111.40K $ 111.40K Khối lượng (24H) $ 8.90K$ 8.90K $ 8.90K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 111.40K$ 111.40K $ 111.40K Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 796.034496651959 796.034496651959 796.034496651959

Vốn hoá thị trường hiện tại của Wrapped SK hynix xStock là $ 111.40K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 8.90K. Nguồn cung lưu hành của WSKHYX là --, với tổng nguồn cung là 796.034496651959. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 111.40K.