Giá Wrapped Ronin hôm nay

Giá Wrapped Ronin (WRON) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.053415, biến động 2.53% trong 24 giờ qua. Tỷ giá WRON sang USD là $ 0.053415 mỗi WRON.

Wrapped Ronin hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 3,527,665, với nguồn cung lưu hành 66.04M WRON. Trong vòng 24 giờ qua, WRON được giao dịch trong khoảng từ $ 0.052421 (thấp) đến $ 0.055704 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.130603, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.0459503.

Về hiệu suất ngắn hạn, WRON biến động +0.11% trong giờ qua và +10.24% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 336.50K.

Thông tin thị trường Wrapped Ronin (WRON)

Vốn hóa thị trường $ 3.53M$ 3.53M $ 3.53M Khối lượng (24H) $ 336.50K$ 336.50K $ 336.50K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 3.53M$ 3.53M $ 3.53M Nguồn cung lưu thông 66.04M 66.04M 66.04M Tổng cung 66,042,549.81107671 66,042,549.81107671 66,042,549.81107671

Vốn hoá thị trường hiện tại của Wrapped Ronin là $ 3.53M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 336.50K. Nguồn cung lưu hành của WRON là 66.04M, với tổng nguồn cung là 66042549.81107671. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 3.53M.