Thông tin giá theo USD của Wrapped Peaq (WPEAQ)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.074666 Cao nhất 24H $ 0.083778 ATH $ 0.147401 Giá thấp nhất $ 0.058887 Biến động giá (1 giờ) +0.65% Biến động giá (1D) -2.18% Biến động giá (7 ngày) -11.54%

Giá thời gian thực của Wrapped Peaq (WPEAQ) là $0.077072. Trong 24 giờ qua, WPEAQ được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.074666 và cao nhất là $ 0.083778, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WPEAQ là $ 0.147401, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.058887.

Về hiệu suất ngắn hạn, WPEAQ đã biến động +0.65% trong 1 giờ qua, -2.18% trong 24 giờ và -11.54% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Wrapped Peaq (WPEAQ)

Vốn hóa thị trường $ 7.45M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 7.45M Nguồn cung lưu thông 96.78M Tổng cung 96,779,960.76148859

Vốn hoá thị trường hiện tại của Wrapped Peaq là $ 7.45M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WPEAQ là 96.78M, với tổng nguồn cung là 96779960.76148859. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 7.45M.