Thông tin giá theo USD của Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.074755 $ 0.074755 $ 0.074755 Thấp nhất 24H $ 0.083786 $ 0.083786 $ 0.083786 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.074755$ 0.074755 $ 0.074755 Cao nhất 24H $ 0.083786$ 0.083786 $ 0.083786 ATH $ 0.147635$ 0.147635 $ 0.147635 Giá thấp nhất $ 0.071996$ 0.071996 $ 0.071996 Biến động giá (1 giờ) -2.23% Biến động giá (1D) -3.61% Biến động giá (7 ngày) -12.40% Biến động giá (7 ngày) -12.40%

Giá thời gian thực của Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) là $0.076729. Trong 24 giờ qua, WSTPEAQ được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.074755 và cao nhất là $ 0.083786, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WSTPEAQ là $ 0.147635, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.071996.

Về hiệu suất ngắn hạn, WSTPEAQ đã biến động -2.23% trong 1 giờ qua, -3.61% trong 24 giờ và -12.40% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)

Vốn hóa thị trường $ 38.04K$ 38.04K $ 38.04K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 38.04K$ 38.04K $ 38.04K Nguồn cung lưu thông 495.75K 495.75K 495.75K Tổng cung 495,751.5486847006 495,751.5486847006 495,751.5486847006

Vốn hoá thị trường hiện tại của Wrapped Parasail Staked PEAQ là $ 38.04K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WSTPEAQ là 495.75K, với tổng nguồn cung là 495751.5486847006. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 38.04K.