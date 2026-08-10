Giá Wrapped NXM hôm nay

Giá Wrapped NXM (WNXM) theo thời gian thực hôm nay là $ 50.7, biến động 4.21% trong 24 giờ qua. Tỷ giá WNXM sang USD là $ 50.7 mỗi WNXM.

Wrapped NXM hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 20,715,270, với nguồn cung lưu hành 408.66K WNXM. Trong vòng 24 giờ qua, WNXM được giao dịch trong khoảng từ $ 48.44 (thấp) đến $ 53.26 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 130.82, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 7.78.

Về hiệu suất ngắn hạn, WNXM biến động +0.10% trong giờ qua và +5.39% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 15.21K.

Thông tin thị trường Wrapped NXM (WNXM)

Vốn hóa thị trường $ 20.72M$ 20.72M $ 20.72M Khối lượng (24H) $ 15.21K$ 15.21K $ 15.21K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 20.72M$ 20.72M $ 20.72M Nguồn cung lưu thông 408.66K 408.66K 408.66K Tổng cung 408,655.8423764415 408,655.8423764415 408,655.8423764415

Vốn hoá thị trường hiện tại của Wrapped NXM là $ 20.72M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 15.21K. Nguồn cung lưu hành của WNXM là 408.66K, với tổng nguồn cung là 408655.8423764415. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 20.72M.