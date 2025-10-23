Thông tin giá theo USD của Wrapped Nibiru (WNIBI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.0109718 Cao nhất 24H $ 0.0116824 ATH $ 0.01247429 Giá thấp nhất $ 0.00965263 Biến động giá (1 giờ) +0.01% Biến động giá (1D) +5.07% Biến động giá (7 ngày) +1.01%

Giá thời gian thực của Wrapped Nibiru (WNIBI) là $0.01154986. Trong 24 giờ qua, WNIBI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.0109718 và cao nhất là $ 0.0116824, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WNIBI là $ 0.01247429, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00965263.

Về hiệu suất ngắn hạn, WNIBI đã biến động +0.01% trong 1 giờ qua, +5.07% trong 24 giờ và +1.01% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Wrapped Nibiru (WNIBI)

Vốn hóa thị trường $ 126.42K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 126.42K Nguồn cung lưu thông 10.95M Tổng cung 10,945,424.77

Vốn hoá thị trường hiện tại của Wrapped Nibiru là $ 126.42K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WNIBI là 10.95M, với tổng nguồn cung là 10945424.77. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 126.42K.