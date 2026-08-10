Giá Wrapped Neverland USDC (WNUSDC)
Giá Wrapped Neverland USDC (WNUSDC) theo thời gian thực hôm nay là $ 1.038, biến động 3.81% trong 24 giờ qua. Tỷ giá WNUSDC sang USD là $ 1.038 mỗi WNUSDC.
Wrapped Neverland USDC hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 1,391,664, với nguồn cung lưu hành 1.36M WNUSDC. Trong vòng 24 giờ qua, WNUSDC được giao dịch trong khoảng từ $ 0.999999 (thấp) đến $ 1.055 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 2.15, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.972629.
Về hiệu suất ngắn hạn, WNUSDC biến động +0.00% trong giờ qua và +0.24% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 682.02.
Vốn hoá thị trường hiện tại của Wrapped Neverland USDC là $ 1.39M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 682.02. Nguồn cung lưu hành của WNUSDC là 1.36M, với tổng nguồn cung là 1361164.039787. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.41M.
+0.00%
+3.81%
+0.24%
+0.24%
Trong hôm nay, biến động giá của Wrapped Neverland USDC/USD là $ +0.03812128.
Trong 30 ngày qua, biến động giá của Wrapped Neverland USDC/USD là $ +0.0167825916.
Trong 60 ngày qua, biến động giá của Wrapped Neverland USDC/USD là $ +0.0047990892.
Trong 90 ngày qua, biến động giá của Wrapped Neverland USDC/USD là $ -0.0001899206324001.
|Thời gian
|Biến động (USD)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|$ +0.03812128
|+3.81%
|30 ngày
|$ +0.0167825916
|+1.62%
|60 ngày
|$ +0.0047990892
|+0.46%
|90 ngày
|$ -0.0001899206324001
|-0.00%
Vào năm 2040, giá của Wrapped Neverland USDC có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt $ --.
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Giá trị thực tế của Wrapped Neverland USDC hôm nay là bao nhiêu?
Hôm nay, Wrapped Neverland USDC giao dịch ở mức ₫27341.215944180000, với biến động giá trong 24 giờ qua là 3.81%. Giá cả này thay đổi liên tục, phản ánh tâm lý thị trường theo thời gian thực.
Mức độ biến động của WNUSDC hiện tại là bao nhiêu?
Tỷ lệ biến động trong 24 giờ là --%, cho thấy tốc độ di chuyển của giá token. Biến động cao có thể tạo ra cả cơ hội giao dịch lẫn rủi ro tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
Điều kiện thanh khoản của Wrapped Neverland USDC hôm nay như thế nào?
Wrapped Neverland USDC đạt điểm thanh khoản là --/100, đánh giá độ sâu thị trường trên các sàn giao dịch. Thanh khoản cao thường dẫn đến chênh lệch giá hẹp hơn và khả năng thực hiện lệnh thị trường tốt hơn.
Mức giá mà WNUSDC đã giao dịch trong ngày hôm nay là gì?
Trong 24 giờ qua, nó đã giao dịch trong khoảng từ ₫26340.258769714890000 đến ₫27789.000791050000. Khoảng giá này giúp nhà giao dịch xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự để xây dựng chiến lược ngắn hạn.
Khối lượng giao dịch hôm nay của WNUSDC là bao nhiêu?
Tổng khối lượng giao dịch trong ngày qua là ₫--. Những đợt tăng khối lượng thường đi trước những biến động lớn về giá hoặc sự thay đổi trong tâm lý thị trường.
Nhà đầu tư nên hiểu mức độ rủi ro của Wrapped Neverland USDC như thế nào?
Rủi ro được xác định bởi mức độ biến động, độ sâu thanh khoản, thứ hạng thị trường và phân bổ nguồn cung. Là một tài sản Wrapped-Tokens,Monad Ecosystem,Neverland Ecosystem được xây dựng trên --, hồ sơ rủi ro của WNUSDC có thể dao động tùy thuộc vào các cập nhật hệ sinh thái hoặc xu hướng chung của ngành.
|Thời gian (UTC+8)
|Loại
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