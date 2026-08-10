Giá Wrapped MANTRA hôm nay

Giá Wrapped MANTRA (WMANTRA) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00571644, biến động 1.24% trong 24 giờ qua. Tỷ giá WMANTRA sang USD là $ 0.00571644 mỗi WMANTRA.

Wrapped MANTRA hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 51,414, với nguồn cung lưu hành 8.99M WMANTRA. Trong vòng 24 giờ qua, WMANTRA được giao dịch trong khoảng từ $ 0.00562532 (thấp) đến $ 0.00579219 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.071876, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00508623.

Về hiệu suất ngắn hạn, WMANTRA biến động +1.10% trong giờ qua và +2.72% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 7.76K.

Thông tin thị trường Wrapped MANTRA (WMANTRA)

Vốn hóa thị trường $ 51.41K$ 51.41K $ 51.41K Khối lượng (24H) $ 7.76K$ 7.76K $ 7.76K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 51.41K$ 51.41K $ 51.41K Nguồn cung lưu thông 8.99M 8.99M 8.99M Tổng cung 8,993,766.427894 8,993,766.427894 8,993,766.427894

Vốn hoá thị trường hiện tại của Wrapped MANTRA là $ 51.41K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 7.76K. Nguồn cung lưu hành của WMANTRA là 8.99M, với tổng nguồn cung là 8993766.427894. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 51.41K.