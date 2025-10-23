Thông tin giá theo USD của Wrapped HSK (WHSK)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.284453 Cao nhất 24H $ 0.324489 ATH $ 0.608571 Giá thấp nhất $ 0.282035 Biến động giá (1 giờ) +0.00% Biến động giá (1D) +10.44% Biến động giá (7 ngày) -13.43%

Giá thời gian thực của Wrapped HSK (WHSK) là $0.314164. Trong 24 giờ qua, WHSK được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.284453 và cao nhất là $ 0.324489, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WHSK là $ 0.608571, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.282035.

Về hiệu suất ngắn hạn, WHSK đã biến động +0.00% trong 1 giờ qua, +10.44% trong 24 giờ và -13.43% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Wrapped HSK (WHSK)

Vốn hóa thị trường $ 1.19M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.19M Nguồn cung lưu thông 3.79M Tổng cung 3,785,903.945745142

Vốn hoá thị trường hiện tại của Wrapped HSK là $ 1.19M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WHSK là 3.79M, với tổng nguồn cung là 3785903.945745142. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.19M.