Thông tin giá theo USD của Wrapped HLP (WHLP)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 1.018 Cao nhất 24H $ 1.028 ATH $ 1.048 Giá thấp nhất $ 0.915753 Biến động giá (1 giờ) +0.18% Biến động giá (1D) +0.26% Biến động giá (7 ngày) +0.31%

Giá thời gian thực của Wrapped HLP (WHLP) là $1.023. Trong 24 giờ qua, WHLP được giao dịch với mức thấp nhất là $ 1.018 và cao nhất là $ 1.028, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WHLP là $ 1.048, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.915753.

Về hiệu suất ngắn hạn, WHLP đã biến động +0.18% trong 1 giờ qua, +0.26% trong 24 giờ và +0.31% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Wrapped HLP (WHLP)

Vốn hóa thị trường $ 7.07M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 7.07M Nguồn cung lưu thông 6.91M Tổng cung 6,912,236.887182

Vốn hoá thị trường hiện tại của Wrapped HLP là $ 7.07M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WHLP là 6.91M, với tổng nguồn cung là 6912236.887182. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 7.07M.