Thông tin giá theo USD của Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 107,690 Cao nhất 24H $ 108,797 ATH $ 124,609 Giá thấp nhất $ 104,626 Biến động giá (1 giờ) +0.00% Biến động giá (1D) -0.87% Biến động giá (7 ngày) -2.89%

Giá thời gian thực của Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) là $107,833. Trong 24 giờ qua, WGBTC được giao dịch với mức thấp nhất là $ 107,690 và cao nhất là $ 108,797, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WGBTC là $ 124,609, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 104,626.

Về hiệu suất ngắn hạn, WGBTC đã biến động +0.00% trong 1 giờ qua, -0.87% trong 24 giờ và -2.89% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC)

Vốn hóa thị trường $ 379.58K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 379.58K Nguồn cung lưu thông 3.52 Tổng cung 3.520020898621267

Vốn hoá thị trường hiện tại của Wrapped Goat Bitcoin là $ 379.58K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WGBTC là 3.52, với tổng nguồn cung là 3.520020898621267. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 379.58K.