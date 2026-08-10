Giá Wrapped Glue hôm nay

Giá Wrapped Glue (WGLUE) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00267194, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá WGLUE sang USD là $ 0.00267194 mỗi WGLUE.

Wrapped Glue hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 2,639,951, với nguồn cung lưu hành 988.03M WGLUE. Trong vòng 24 giờ qua, WGLUE được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.462231, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00205897.

Về hiệu suất ngắn hạn, WGLUE biến động -- trong giờ qua và 0.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 1.00.

Thông tin thị trường Wrapped Glue (WGLUE)

Vốn hóa thị trường $ 2.64M$ 2.64M $ 2.64M Khối lượng (24H) $ 1.00$ 1.00 $ 1.00 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 2.64M$ 2.64M $ 2.64M Nguồn cung lưu thông 988.03M 988.03M 988.03M Tổng cung 988,028,020.683327 988,028,020.683327 988,028,020.683327

Vốn hoá thị trường hiện tại của Wrapped Glue là $ 2.64M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 1.00. Nguồn cung lưu hành của WGLUE là 988.03M, với tổng nguồn cung là 988028020.683327. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.64M.