Thông tin giá theo USD của Wrapped DOR (WDOR)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00916377$ 0.00916377 $ 0.00916377 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) -88.98% Biến động giá (7 ngày) -88.98%

Giá thời gian thực của Wrapped DOR (WDOR) là --. Trong 24 giờ qua, WDOR được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WDOR là $ 0.00916377, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, WDOR đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và -88.98% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Wrapped DOR (WDOR)

Vốn hóa thị trường $ 16.13K$ 16.13K $ 16.13K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 16.13K$ 16.13K $ 16.13K Nguồn cung lưu thông 42.50M 42.50M 42.50M Tổng cung 42,500,000.0 42,500,000.0 42,500,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Wrapped DOR là $ 16.13K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WDOR là 42.50M, với tổng nguồn cung là 42500000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 16.13K.