Giá Wrapped Circle xStock hôm nay

Giá Wrapped Circle xStock (WCRCLX) theo thời gian thực hôm nay là $ 67.98, biến động 0.05% trong 24 giờ qua. Tỷ giá WCRCLX sang USD là $ 67.98 mỗi WCRCLX.

Wrapped Circle xStock hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 121,926, với nguồn cung lưu hành -- WCRCLX. Trong vòng 24 giờ qua, WCRCLX được giao dịch trong khoảng từ $ 67.43 (thấp) đến $ 68.33 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 68.33, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 61.74.

Về hiệu suất ngắn hạn, WCRCLX biến động -0.10% trong giờ qua và -- trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 5.63K.

Thông tin thị trường Wrapped Circle xStock (WCRCLX)

Vốn hóa thị trường $ 121.93K$ 121.93K $ 121.93K Khối lượng (24H) $ 5.63K$ 5.63K $ 5.63K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 121.93K$ 121.93K $ 121.93K Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 1,793.453902139851 1,793.453902139851 1,793.453902139851

Vốn hoá thị trường hiện tại của Wrapped Circle xStock là $ 121.93K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 5.63K. Nguồn cung lưu hành của WCRCLX là --, với tổng nguồn cung là 1793.453902139851. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 121.93K.