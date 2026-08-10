Giá Wrapped Canton Coin hôm nay

Giá Wrapped Canton Coin (WCC) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.117827, biến động 23.37% trong 24 giờ qua. Tỷ giá WCC sang USD là $ 0.117827 mỗi WCC.

Wrapped Canton Coin hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 476,309, với nguồn cung lưu hành 4.04M WCC. Trong vòng 24 giờ qua, WCC được giao dịch trong khoảng từ $ 0.094872 (thấp) đến $ 0.117671 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.774895, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.082287.

Về hiệu suất ngắn hạn, WCC biến động +18.21% trong giờ qua và +5.72% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 1.20K.

Thông tin thị trường Wrapped Canton Coin (WCC)

Vốn hóa thị trường $ 476.31K$ 476.31K $ 476.31K Khối lượng (24H) $ 1.20K$ 1.20K $ 1.20K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 476.29K$ 476.29K $ 476.29K Nguồn cung lưu thông 4.04M 4.04M 4.04M Tổng cung 4,042,287.262559349 4,042,287.262559349 4,042,287.262559349

Vốn hoá thị trường hiện tại của Wrapped Canton Coin là $ 476.31K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 1.20K. Nguồn cung lưu hành của WCC là 4.04M, với tổng nguồn cung là 4042287.262559349. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 476.29K.