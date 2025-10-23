Thông tin giá theo USD của Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Thấp nhất 24H $ 1.005 $ 1.005 $ 1.005 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 Cao nhất 24H $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 ATH $ 1.029$ 1.029 $ 1.029 Giá thấp nhất $ 0.988984$ 0.988984 $ 0.988984 Biến động giá (1 giờ) -0.03% Biến động giá (1D) +0.05% Biến động giá (7 ngày) +0.07% Biến động giá (7 ngày) +0.07%

Giá thời gian thực của Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) là $1.002. Trong 24 giờ qua, WAPLAUSDT0 được giao dịch với mức thấp nhất là $ 1.001 và cao nhất là $ 1.005, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WAPLAUSDT0 là $ 1.029, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.988984.

Về hiệu suất ngắn hạn, WAPLAUSDT0 đã biến động -0.03% trong 1 giờ qua, +0.05% trong 24 giờ và +0.07% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0)

Vốn hóa thị trường $ 61.62M$ 61.62M $ 61.62M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 61.62M$ 61.62M $ 61.62M Nguồn cung lưu thông 61.50M 61.50M 61.50M Tổng cung 61,495,328.99924 61,495,328.99924 61,495,328.99924

Vốn hoá thị trường hiện tại của Wrapped Aave Plasma USDT0 là $ 61.62M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WAPLAUSDT0 là 61.50M, với tổng nguồn cung là 61495328.99924. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 61.62M.