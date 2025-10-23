Thông tin giá theo USD của Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
Thấp nhất 24H $ 0.997745
Cao nhất 24H $ 1.001
ATH $ 1.028
Giá thấp nhất $ 0.956016
Biến động giá (1 giờ) -0.06%
Biến động giá (1D) -0.05%
Biến động giá (7 ngày) -0.00%

Giá thời gian thực của Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) là $0.998979. Trong 24 giờ qua, WAPLAUSDE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.997745 và cao nhất là $ 1.001, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WAPLAUSDE là $ 1.028, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.956016.

Về hiệu suất ngắn hạn, WAPLAUSDE đã biến động -0.06% trong 1 giờ qua, -0.05% trong 24 giờ và -0.00% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE)

Vốn hóa thị trường $ 11.02M
Khối lượng (24H) --
Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 11.02M
Nguồn cung lưu thông 11.03M
Tổng cung 11,027,165.87353045

Vốn hoá thị trường hiện tại của Wrapped Aave Plasma USDe là $ 11.02M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WAPLAUSDE là 11.03M, với tổng nguồn cung là 11027165.87353045. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 11.02M.