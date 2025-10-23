Thông tin giá theo USD của Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 3,784.77 $ 3,784.77 $ 3,784.77 Thấp nhất 24H $ 3,944.02 $ 3,944.02 $ 3,944.02 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 3,784.77$ 3,784.77 $ 3,784.77 Cao nhất 24H $ 3,944.02$ 3,944.02 $ 3,944.02 ATH $ 5,023.11$ 5,023.11 $ 5,023.11 Giá thấp nhất $ 3,736.37$ 3,736.37 $ 3,736.37 Biến động giá (1 giờ) +0.16% Biến động giá (1D) -1.13% Biến động giá (7 ngày) -4.11% Biến động giá (7 ngày) -4.11%

Giá thời gian thực của Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) là $3,889.28. Trong 24 giờ qua, WAGNOWETH được giao dịch với mức thấp nhất là $ 3,784.77 và cao nhất là $ 3,944.02, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WAGNOWETH là $ 5,023.11, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 3,736.37.

Về hiệu suất ngắn hạn, WAGNOWETH đã biến động +0.16% trong 1 giờ qua, -1.13% trong 24 giờ và -4.11% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH)

Vốn hóa thị trường $ 2.95M$ 2.95M $ 2.95M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 2.95M$ 2.95M $ 2.95M Nguồn cung lưu thông 757.29 757.29 757.29 Tổng cung 757.2906117447445 757.2906117447445 757.2906117447445

Vốn hoá thị trường hiện tại của Wrapped Aave Gnosis WETH là $ 2.95M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WAGNOWETH là 757.29, với tổng nguồn cung là 757.2906117447445. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.95M.