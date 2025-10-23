Thông tin giá theo USD của Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 120.25 $ 120.25 $ 120.25 Thấp nhất 24H $ 126.78 $ 126.78 $ 126.78 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 120.25$ 120.25 $ 120.25 Cao nhất 24H $ 126.78$ 126.78 $ 126.78 ATH $ 171.93$ 171.93 $ 171.93 Giá thấp nhất $ 118.89$ 118.89 $ 118.89 Biến động giá (1 giờ) -1.19% Biến động giá (1D) -0.01% Biến động giá (7 ngày) -7.08% Biến động giá (7 ngày) -7.08%

Giá thời gian thực của Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) là $123.61. Trong 24 giờ qua, WAGNOGNO được giao dịch với mức thấp nhất là $ 120.25 và cao nhất là $ 126.78, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WAGNOGNO là $ 171.93, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 118.89.

Về hiệu suất ngắn hạn, WAGNOGNO đã biến động -1.19% trong 1 giờ qua, -0.01% trong 24 giờ và -7.08% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO)

Vốn hóa thị trường $ 2.51M$ 2.51M $ 2.51M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 2.51M$ 2.51M $ 2.51M Nguồn cung lưu thông 20.30K 20.30K 20.30K Tổng cung 20,302.95372001102 20,302.95372001102 20,302.95372001102

Vốn hoá thị trường hiện tại của Wrapped Aave Gnosis GNO là $ 2.51M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WAGNOGNO là 20.30K, với tổng nguồn cung là 20302.95372001102. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.51M.