Thông tin giá theo USD của Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 3,936.04 $ 3,936.04 $ 3,936.04 Thấp nhất 24H $ 4,100.06 $ 4,100.06 $ 4,100.06 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 3,936.04$ 3,936.04 $ 3,936.04 Cao nhất 24H $ 4,100.06$ 4,100.06 $ 4,100.06 ATH $ 5,206.48$ 5,206.48 $ 5,206.48 Giá thấp nhất $ 3,549.35$ 3,549.35 $ 3,549.35 Biến động giá (1 giờ) +0.06% Biến động giá (1D) -1.15% Biến động giá (7 ngày) -4.66% Biến động giá (7 ngày) -4.66%

Giá thời gian thực của Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH) là $4,033.3. Trong 24 giờ qua, WAETHWETH được giao dịch với mức thấp nhất là $ 3,936.04 và cao nhất là $ 4,100.06, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WAETHWETH là $ 5,206.48, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 3,549.35.

Về hiệu suất ngắn hạn, WAETHWETH đã biến động +0.06% trong 1 giờ qua, -1.15% trong 24 giờ và -4.66% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH)

Vốn hóa thị trường $ 144.51M$ 144.51M $ 144.51M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 144.51M$ 144.51M $ 144.51M Nguồn cung lưu thông 35.83K 35.83K 35.83K Tổng cung 35,829.63124640064 35,829.63124640064 35,829.63124640064

Vốn hoá thị trường hiện tại của Wrapped Aave Ethereum WETH là $ 144.51M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WAETHWETH là 35.83K, với tổng nguồn cung là 35829.63124640064. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 144.51M.