Thông tin giá theo USD của Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 1.13 Cao nhất 24H $ 1.15 ATH $ 1.23 Giá thấp nhất $ 1.033 Biến động giá (1 giờ) +0.03% Biến động giá (1D) -0.01% Biến động giá (7 ngày) +0.06%

Giá thời gian thực của Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT) là $1.14. Trong 24 giờ qua, WAETHUSDT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 1.13 và cao nhất là $ 1.15, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WAETHUSDT là $ 1.23, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 1.033.

Về hiệu suất ngắn hạn, WAETHUSDT đã biến động +0.03% trong 1 giờ qua, -0.01% trong 24 giờ và +0.06% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT)

Vốn hóa thị trường $ 106.81M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 106.81M Nguồn cung lưu thông 93.38M Tổng cung 93,378,099.155385

Vốn hoá thị trường hiện tại của Wrapped Aave Ethereum USDT là $ 106.81M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WAETHUSDT là 93.38M, với tổng nguồn cung là 93378099.155385. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 106.81M.