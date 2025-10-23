Thông tin giá theo USD của Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 1.12 $ 1.12 $ 1.12 Thấp nhất 24H $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 Cao nhất 24H $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 ATH $ 1.27$ 1.27 $ 1.27 Giá thấp nhất $ 0.965606$ 0.965606 $ 0.965606 Biến động giá (1 giờ) -0.03% Biến động giá (1D) +0.04% Biến động giá (7 ngày) +0.73% Biến động giá (7 ngày) +0.73%

Giá thời gian thực của Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC) là $1.15. Trong 24 giờ qua, WAETHUSDC được giao dịch với mức thấp nhất là $ 1.12 và cao nhất là $ 1.15, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WAETHUSDC là $ 1.27, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.965606.

Về hiệu suất ngắn hạn, WAETHUSDC đã biến động -0.03% trong 1 giờ qua, +0.04% trong 24 giờ và +0.73% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC)

Vốn hóa thị trường $ 126.88M$ 126.88M $ 126.88M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 126.88M$ 126.88M $ 126.88M Nguồn cung lưu thông 110.37M 110.37M 110.37M Tổng cung 110,367,415.084945 110,367,415.084945 110,367,415.084945

Vốn hoá thị trường hiện tại của Wrapped Aave Ethereum USDC là $ 126.88M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WAETHUSDC là 110.37M, với tổng nguồn cung là 110367415.084945. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 126.88M.