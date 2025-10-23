Thông tin giá theo USD của Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 4,519.34 Cao nhất 24H $ 4,786.03 ATH $ 6,300.14 Giá thấp nhất $ 3,160.66 Biến động giá (1 giờ) +0.89% Biến động giá (1D) -0.31% Biến động giá (7 ngày) -3.19%

Giá thời gian thực của Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH) là $4,699.78. Trong 24 giờ qua, WAETHLIDOWSTETH được giao dịch với mức thấp nhất là $ 4,519.34 và cao nhất là $ 4,786.03, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WAETHLIDOWSTETH là $ 6,300.14, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 3,160.66.

Về hiệu suất ngắn hạn, WAETHLIDOWSTETH đã biến động +0.89% trong 1 giờ qua, -0.31% trong 24 giờ và -3.19% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH)

Vốn hóa thị trường $ 12.89M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 12.89M Nguồn cung lưu thông 2.77K Tổng cung 2,765.304542878375

Vốn hoá thị trường hiện tại của Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH là $ 12.89M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WAETHLIDOWSTETH là 2.77K, với tổng nguồn cung là 2765.304542878375. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 12.89M.